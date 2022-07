Après la sortie du maire, le Dr Babacar Diop pour réitérer son ancrage dans l'inter coalition Wallu-Yewwi, c'est au tour de Me Ousmane Diagne de laver tout soupçon sur les informations distillées, selon lesquelles, il aurait quitté la coalition de Sonko et Cie.



Devant la tête de liste départementale de Thiès, Birame Soulèye Diop, le maire de Thiès-Est dira clairement : "Notre engagement au sein de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) est sans faille. Et ce n'est pas la pluie qui peut nous empêcher de descendre sur le terrain, ni freiner notre détermination". C'était lors de la caravane de Yewwi/Wallu à Hersent et dans le département. Pis, Me Ousmane Diagne s'indigne que leurs adversaires s'en prennent à lui pour ternir son image dans son quartier.



"Nous sommes là pour le Sénégal, pour la population de Thiès, pour Hersent. Nous ne sommes pas là pour notre intérêt personnel. C'est l'intérêt de la population qui nous intéresse. Ceux qu'on avait battu lors des locales sont dans l'angoisse pour ces législatives. Ils sont aujourd'hui, en train de faire le tour de Hersent pour dire que j'ai rallié le BBY parce que je n'ai pas été investi. Et que le Président Macky Sall, m'a adonné de l'argent. Je vous assure que c'est pas vrai. Pour votre gouverne, sachez que ce n'est pas l'argent qui peut acheter notre dignité", a-t-il déclaré.



Et d'ajouter : "Celui qui veut nous acheter, ne peut le faire que pour le développement de Thiès et de Hersent. Notre principal objectif, c'est le développement de Hersent. Si le Président, Macky savait qu'il peut nous corrompre avec une somme d'argent, il n'allait pas se fier à ceux qui sont là. Car, ce que nous pouvons apporter pour Hersent, ses hommes sont incapables de le faire.

Je ne suis pas candidat, mais mon frère et ami Birame Soulèye Diop est candidat. Je profite de l'occasion pour inviter tous les fils de Hersent à se mobiliser comme pendant les locales pour une victoire écrasante de notre inter coalition Yewwi/Wallu".



D'ailleurs, il invite la population de Hersent à voter massivement pour leur inter coalition Yewwi/Wallu. "S'ils font tout pour vous corrompre c'est à cause de l'importance de l'électorat de Hersent. Je demande aux populations de Hersent de ne pas prêter le flanc. Car, vous ne les voyez que pendant les élections avec leur véhicule 4x4. Quand ils auront obtenu ce qu'ils veulent, vous ne les verrez plus jamais", a-t-il précisé...