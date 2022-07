Lors de la caravane de l'inter coalition Yewwi Askan Wi (YAW)/Wallu, la 4x4 du maire de ville de la cité du rail, le Dr Babacar Diop, a été sérieusement caillassée, les quatre pneus y compris le pneu de secours ont été crevés. Sur sa page Facebook, le Dr Babacar Diop a indiqué également que des gaz asphyxiants ont été utilisés. Quant au maire et quatre autres personnes, ils ont connu des blessures au cours des dits actes de vandalisme et de violence dont, pour l’heure, on ignore les causes.



Surtout quand on sait que, membre de la coalition YAW, le Dr Babacar Diop, venait juste de rejoindre la caravane pour réaffirmer son ancrage dans ladite coalition malgré le fait qu'il n'a pas été investi sur les listes de candidats pour cette 14 ème législature.

Sur les autres faits, un témoin se réclamant de l’inter coalition Yewi/Walu, devant la presse, a pointé du doigt des éléments de Ousmane Sonko comme étant à l'origine des actes. Quant au maire de la ville Babacar Diop, après avoir porté plainte hier au commissariat central de Thiès, il a publié sur sa page Facebook : "Je suis en route pour l'hôpital pour des analyses après des douleurs inhérentes à ces actes d'un autre âge."



Pour l’heure, la question qui taraude l'esprit des uns et des autres c'est de savoir si devant de tels actes, le Dr Babacar Diop va quitter YAW qui l'a hissé à la tête de la mairie de ville ou pas? Et pourquoi refuse-il de citer les auteurs de ces actes?