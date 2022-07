Après des visites de courtoisie entre leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) le jour de la Tabaski, la mouvance présidentielle dans la cité du rail vient de lancer le démarrage officiel de sa campagne au Cyber campus.



Si l'on se fie à la tête de liste départementale de BBY, le Dr Augustin Tine, " jamais dans l'histoire politique du Sénégal et même de l'Afrique, une coalition n'a réussi la prouesse de se maintenir pendant plus de dix ans (...). La valeur de notre coalition se mesure à l'aune de la multitude d'acteurs qui la composent. Mais aussi et surtout, à son élan solidaire qui ne s'essouffle jamais malgré les vicissitudes du temps qu'elle subit depuis plus d'une décennie de la part d'une opposition sans doute à court d'arguments", a fait savoir le Dr Augustin Tine.



Presque tous les leaders de la mouvance présidentielle ont décidé à l'unisson de travailler pour une victoire du BBY au soir du 31 juillet. "Cette élection sera pour nous une confirmation et nous nous battrons comme étendard de la paix et la stabilité du Sénégal", dira-t-il. C'est pourquoi, ajoute-t-il, nous mènerons cette campagne avec courage et détermination pour obtenir une majorité confortable qui défendra dignement les intérêts de nos concitoyens à l'assemblée nationale. Il sollicite, cependant, la voix des populations.



Il préconise d'effectuer des visites de courtoisie auprès des familles religieuses et sollicite des prières notamment pour des élections apaisées et transparentes...