Un grand meeting s'est tenu au quartier Médina Fall, non loin du marché Ngélaw. Presque tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ont répondu présent à cette rencontre organisée par Ousmane Diop, membre de ladite coalition.



Lors de son speech, Ousmane Diop a invité les populations de la cité du rail à voter largement en faveur de BBY à l'assemblée nationale. Après être revenu sur les enjeux de ces législatives et les innombrables chantiers en cours, Ousmane Diop a lancé un appel aux populations pour une continuité des projets de la mouvance présidentielle.



Cependant, il a dénoncé les attaques perpétrées contre le maire de ville, Dr Babacar Diop par des éléments de Ousmane Sonko lors de la caravane de l'inter coalition Yaw/Wallu à Thiès.



"Face à de tels actes j'appelle les Thiesssois à sanctionner ce geste du leader Ousmane Sonko visant à désacraliser l'institution de notre cité. J'invite également la jeunesse Thiessoise et les Sénégalais à sanctionner négativement Ousmane Sonko pour avoir jeté le micro de la RTS au soir du 31 juillet", fulmine-t-il.