Thiès : Le nouveau commandant de la compagnie de gendarmerie en croisade contre les accidents de la circulation et la corruption

Succédant à la compagnie de gendarmerie de Thiès, le capitaine Babacar Faye, le tout nouveau commandant, le capitaine Badara Fall s'est d'emblée fixé deux objectifs. Il s'agit de la lutte contre les accidents de la circulation devenus très récurents dans la capitale du rail et la corruption dans l'administration qui n'est pas non plus en reste. À rappeler que la cérémonie d'installation du nouveau commandant, le capitaine Badara Fall, a été présidée par le commandant de la gendarmerie territoriale de Thiès, le colonel Cheikh Sarr...