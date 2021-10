Thiès : Le bus des Lions est tombé en panne en route vers le stade Lat Dior, les Lions acheminés par petits groupes...

Un fait totalement insolite s'est produit cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès où les Lions sont arrivés en retard, séparément, par petits groupes, à bord de véhicules de type 4×4 et ou via des mini cars de la fédération sénégalaise de football (Fsf.)



Pour cause, le bus de l'équipe nationale est subitement tombé en panne à quelques encablures du stade régional Lat Dior de Thiès où se rendait l'équipe pour leur dernière séance d'entraînement avant d'affronter les Braves Warrios de la Namibie (samedi, 19h00, 3e journée éliminatoires mondial 2022.)



Une panne qui a obligé le service d'ordre ainsi que les fédéraux a se déployer très rapidement afin de trouver un plan B en urgence. Après avoir constaté ce retard, l'équipe de dakaractu aux aguets, a pu constater, l'arrivée d'un motard de la gendarmerie nationale qui est venu à Lat Dior chercher Cheikh Seck, le 6e vice-président de la Fsf qui s'est empressé de monter sur son véhicule personnel afin d'aller directement s'enquérir de la situation.



Auparavant, un 4×4 noir avec à bord, Sadio Mané, Ismaëla Sarr, Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo avait rallié le stade Thiessois. C'est par la suite que le reste du groupe est arrivé par petits groupes à bord des voitures de secours mobilisés pour les convoyer à bon port, sous bonne escorte...