Thiès : Le Sytjust met garde leur ministre de tutelle et exige la concrétisation des "acquis".

Les travailleurs de la justice, regroupés autour du Syndicat des travailleurs de la justice, ont observé un arrêt de travail temporaire. Ils dénoncent l'attitude de leur ministre de tutelle qui, disent-ils, ne fait aucun effort pour le respect des réformes statutaires engagées par ses prédécesseurs. Mais également, ces travailleurs de la justice exigent le respect des protocoles d'accord et les nombreux décrets qui ont été signés. "Nous déplorons, le comportement attentiste du ministre de la justice. Et nous demandons au bureau exécutif national de prendre toutes ses responsabilités. Car, nous ne pouvons plus constater ces lenteurs notées dans la mise en œuvre des protocoles signés et la réforme statutaire concernant les travailleurs de la justice". La cellule syndicale de base exige du ministre de la justice la concrétisation des "acquis".