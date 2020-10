Thiès : Le Saes s'insurge contre le recteur.

Après une grève de 48 heures du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) du Campus de l'Université de Thiès, les enseignants du supérieur viennent de remettre ça.



Ces derniers deplorent le détournement d'objectif du budget qui a été voté par le Conseil d'administration, un abus dans le fonctionnement des établissements de l'université, et un comportement, disent-ils, irrespectueux du recteur, Ramatoulaye Diagne Mbengue, envers les enseignants.



En effet, suite à une assemblée générale, ils ont fait face à la presse pour interpeller l'autorité. Ces enseignements du supérieur dénoncent aussi l'inertie dans le management du recteur et réclament un audit de la gestion de l'université.



Autant de perturbations, imputées au recteur par ces enseignements du supérieur. Ils ont décidé de continuer leur lutte car, renseigne le coordonnateur du Saes, Mamadou Tandian Diaw, le recteur les pousse à aller en grève.



En somme 14 points sont inscrits sur leur plateforme revendicative allant des chantiers de l'université à la dénonciation par écrit aux autorités compétentes de l'échange illégal des 3 hectares (ha) de la ZAC contre 2 ha du domaine national et saisir la DESCOS pour arrêter les travaux sur le site des 3 ha et au paiement sans délai de toutes les sommes dues et en particulier des voyages d'études entre autres.