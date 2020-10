Thiès : Le Saes décrète un 4 ème mot d'ordre de grève les 20 et 21 octobre.

Entre le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) et le recteur de l'université de Thiès, ce n'est vraiment plus le parfait amour. Ni le recteur, ni les enseignants du supérieur ne veulent lâcher prise dans ce bras de fer qui les oppose. Ce au détriment des étudiants qui ont déjà perdu pas mal de temps à cause de la pandémie à coronavirus.



Après quelques tractations auprès du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui a fait faux bond, le Saes a tout bonnement décidé de poursuivre son plan d'action. "La coordination déclenche un autre mot d'ordre de grève de 48 heures, les 20 et 21 octobre renouvelable pour faire face à l'obstination du recteur et du secrétaire général de l'université à ne pas mettre en œuvre des propositions de sortie de crise faites par la tutelle", lit-on dans un communiqué qui nous est parvenu...