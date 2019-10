Thiès : Le Réseau des enseignants (es) de l'Apr distribue des kits scolaires à des élèves et appelle à une dynamique unitaire pour renverser la tendance aux élections locales.

En cette rentrée scolaire 2019-2020, le Réseau des enseignants et enseignantes de l'Alliance pour la République de Thiès a distribué plus de soixante dix kits scolaires à des élèves de Thiès-ville. Cette somme acquise sur fonds propres par la commission sociale dudit réseau est, selon la coordinatrice Maty Senghor Bèye, une manière pour eux d'appuyer les élèves, parents d'élèves et autorités administratives pour un "Ubi Tey Jang Tey" , notamment pour un succès du "système éducatif qui représente un maillon essentiel pour atteindre l'émergence".

"Nous lançons un appel aux différents syndicats à bien vouloir apaiser l’espace scolaire pour la bonne marche du système éducatif qui occupe une place importante dans l'atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent (Pse). Sur ce nous invitons le gouvernement à accélérer le processus de l'application des accords", a précisé Maty Senghor Bèye.

L'actualité politique émaillée par la libération de Khalifa Ababacar Sall, la rencontre de Maître Abdoulaye Wade et du Président Macky Sall n'a pas été en reste.

"Le réseau se réjouit et félicite le Président de la République pour l'esprit d’ouverture et de dépassement dont il a fait preuve de par ses retrouvailles avec son prédécesseur l'ancien Président du Sénégal Me Abdoulaye Wade, la libération de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall et de ses codétenus. En effet, ce sont là des éléments suffisants qui prouvent la sincérité du Président Macky Sall de rassembler et de dialoguer avec l’ensemble des composantes de la nation autour de l’intérêt national, comme il a l’habitude de le dire : "Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous", a-t-elle déclaré.

Elle poursuit pour lancer un appel à ses camarades de parti à Thiès : "le réseau lance, encore une fois, un appel solennel aux responsables "Apéristes" thiessois et de la mouvance présidentielle à s’unir autour de l’essentiel pour mieux préparer les élections parlementaires et locales en vue. Car pour triompher à ces prochaines joutes électorales tous les leaders doivent s'unir pour l'intérêt commun du Parti et montrer leur fidélité, leur engagement sincère et sans faille à notre leader, Macky Sall", a conclu Maty Senghor Bèye...