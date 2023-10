Thiès : Le Colonel Thierno Gningue nouveau commandant de la zone miliaire 7

La cérémonie d'installation du nouveau chef de la zone militaire 7 a été présidée par le Chef d'état major général des armées (CEMGA), le général Mbaye Cissé. Le nouveau Colonel Thierno Gningue a magnifié le travail de son prédécesseur le colonel Boubacar Koyta et s'engage à continuer le travail de ses prédécesseurs. "Je dirais à mes subordonnées de consolider ces acquis, d'œuvrer en permanence pour la réalisation des objectifs de transformation pour lesquels les armées se sont engagées depuis plusieurs années dans le cadre de leur montée en puissance. La zone militaire numéro 7 occupe une place stratégique dans le dispositif des armées avec ses plateformes de formation et d'entraînement pour la mise en condition opérationnelle des unités des armées mais aussi des autres forces de défense et de sécurité, a-t-il expliqué. Et d'ajouter :" Nous disposons d'infrastructures adaptées pour la mise en position opérationnelle des unités. Nous avons le centre d'entraînement tactique du capitaine Mbaye Diagne, le centre national de capitaine Gor Maniang, trois écoles de formation : l'école d'application et de perfectionnement, l'école nationale des officiers d'actives (ENOA), et la base école de Thiès qui forme les pilotes de l'armée de l'air. Nous avons aussi la présence de 2 unités de réserves générales, le bataillon commando et le bataillon des blindés. Nous avons aussi l'établissement hospitalier milliaire qui est un hôpital de niveau 2".