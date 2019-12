Thiès : Le Cemf prêt à accompagner Habib Niang pendant les locales...

Le Collectif des étudiants de Médina Fall (Cemf) a bouclé ses 72 heures dédiées à Feu Mamadou Dieng, un ancien responsable politique qui œuvrait dans le social surtout dans son quartier Médina Fall. Cette journée de clôture a servi, de prétexte au président du Cemf à l'UCAD, Moussa Souané, pour magnifier l'engagement du parrain Habib Niang, leader du mouvement "And Suxali Sénégal" dans sa politique de développement social. Car, selon Moussa Souané, le leader de 'And Suxali Sénégal" n'a ménagé aucun effort, pour doter les jeunes étudiants de Médina Fall qui sont à Dakar, d'un logement qu'il a pris en charge toute l'année scolaire 2019-2020. Mieux, le leader de "And Suxali Sénégal" leur a offert cinquante matelas et un téléviseur. Moussa Souané qui a dénoncé le manque de soutien des autorités thiessoises, en a aussi profité, pour appeler ses camarades à soutenir, Habib Niang, lors des prochaines locales. "J'ai sollicité en vain plusieurs autorités thiessoises. Lorsque je me suis rapproché de Habib Niang, il nous a montré toute sa disponibilité. C'est lui même qui a fait les démarches pour nous chercher un toit où tous nos camarades médinois de Thiès pourront se caser", informe-t-il. Un acte qui, selon lui, mérite de leur part une reconnaissance à son endroit. "J'invite tous mes camardes étudiants à rendre la monnaie de sa pièce au leader Habib Niang, lors des élections locales", a-t-il lancé.