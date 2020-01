Thiès : Le CUI entame la 2ème phase de sa tournée nationale.

Le Cadre unitaire de l'Islam a démarré la deuxième phase de sa tournée dans les différents foyers religieux du Sénégal. Ledit cadre qui regroupe des représentants de plusieurs familles religieuses du Sénégal a quitté Thiès en partance pour Mbour puis Sokone, ensuite Diamal et enfin Kaolack. L'objectif est de "cultiver la paix et le vivre en ensemble" au Sénégal. Ainsi, cette initiative devra permettre d'échanger et de partager sur des questions de l'heure avec les dignes représentants de tous les courants soufi (Tidiane, Mouride, Khadre, Layène) et les associations islamiques non confrériques. Elle sera l’occasion d’aborder avec les khalifes généraux la question des daara, du système éducatif (loi d’orientation et cartographie sur les daara, la mendicité, les conditions de vie et de travail dans les écoles coraniques, l’introduction des enseignements des figures religieuses sénégalaises, la numérisation de leurs bibliothèques) afin de trouver des solutions ensemble.