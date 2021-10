Thiès : Le CCPA de la coalition BBY investit Talla Sylla pour un 2ème mandat grâce à son bilan.

Lors des dernières audiences publiques qu'organise le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, tous les six mois, il avait déclaré qu'il était candidat à sa propre succession. À quelques encablures des locales 2022, ce dernier a décroché entre-temps des alliés de taille qui ont porté leur choix sur l'actuel maire de ville pour rediriger les destinées du Conseil municipal de la ville de Thiès.



Dans un communiqué dont Dakaractu détient une copie, des responsables politiques (AFP, AJ/PADS, AJJ, BPS, CJS, FEKKE MA CI BOOLE, LD, MSU, PAI, PAR, PAREL, PIT, PSP, RES LES VERTS, UCS) membres de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ont tenu une réunion au sortir de laquelle, ces derniers ont convenu d'investir le maire Talla Sylla pour les prochaines joutes électorales 2022.



"Le Cadre de concertation des partis alliés (CCPA), membres de la coalition BBY s'est réuni à Thiès ce mercredi 06 Octobre 2021 à la permanence de l'AFP. Abordant les points à l'ordre du jour, les responsables des différents partis ont tenu à féliciter les camarades qui avaient été désignés pour assurer des sorties médiatiques dans les organes de presse au niveau local", lit-on dans le communiqué.



Par ailleurs, renseigne toujours le document, "après des échanges larges et fructueux, les partis membres du cadre de concertation ont décidé de porter et de soutenir la candidature de Monsieur Talla Sylla à un deuxième mandat au regard de son engagement et des nombreuses réalisations à la tête de la ville."



Cependant, le CCPA membres de la coalition BBY préconise l'installation d'une commission pour étudier les différents profils capables de gérer chacune des trois communes de la cité du rail. " Nous avons décidé de recueillir, d'enregistrer et d'étudier toute autre candidature au niveau des différentes communes par la mise sur pied d'une commission qui se réunira incessamment à cet effet", informe le communiqué.