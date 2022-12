Thiès : Latyr Ndiaye de l'AS opte pour une nouvelle perception de la politique

Après moult réflexions, le président du mouvement "L' Alliance pour la solidarité" (LAS), Latyr Ndiaye et ses collaborateurs ont décidé de passer à l'échelle pour se lancer dans l'arène politique sénégalaise. Selon lui, les objectifs du moment sont tout autre face aux enjeux politiques et économiques. Ce faisant, Latyr Ndiaye est aujourd'hui dans une dynamique de concrétiser beaucoup d'alliances avec des mouvements et partis politiques dans le département de Thiès et sur l'étendue du territoire national. Pour cette nouvelle étape de redynamisation et de massification de son mouvement, il s'agira aussi, selon lui, de se démarquer de cette nouvelle manière de faire de la politique de certains hommes du pouvoir comme de l'opposition. "Beaucoup de politiciens voguent entre le mensonge et la manipulation", s'est-il empressé de dire. Avant de renchérir : "C’est décevant!". Pour lui, le Sénégal mérite d'avoir des hommes politiques qui ne manquent pas d'humilité et à même de hisser ce pays au sommet du monde pour ce développement tant attendu. "La déception est immense quand on constate le mépris, le manque de générosité et d’humilité de beaucoup de messieurs de notre génération qui sont aux responsabilités", regrette-t-il. Poursuivant, Latyr Ndiaye compte prendre les rennes en main et travailler de façon inclusive pour l'intérêt général de tous les citoyens. "Chaque sénégalais doit prendre ses responsabilités et les miennes seront prises et assumées sous peu. Il est temps !", a-t-il tenu a lancé. Cette nouvelle étape de sa vision marquera, d'après lui, le début d'une nouvelle ère dans le landerneau politique Sénégalais.