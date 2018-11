Thiès : Lancement de l'association Africa Féliz Sénégal

L'association Africa Féliz Sénégal a été lancée ce samedi dans la cité du rail( Thiès). Son objectif principal est de lutter contre l'émigration clandestine à travers la promotion de l'auto-emploi axée sur entrepreneuriat, la formation professionnelle, la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage. À en croire la présidente de cette structure, Mme Mariama Badji, "Africa Félix Sénégal a comme Pari: L'emploi des jeunes et comme grand défi: La formation". À l'initiative de Africa Félix Sénégal, 42 jeunes et femmes ont reçu leurs sésames validant ainsi 10 jours de formation en solaire, sérigraphie et soudage. La presse a été honorée par le biais de la consoeur, Oumy Ndour, qui est la marraine de cette première promotion..