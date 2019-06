Thiès : Lamine Ngom invite Ousmane Sonko, Thierno A. Sall, Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo à jurer la main sur le Saint Coran qu'ils ne sont pas à la solde "de forces obscures"

« Œil pour œil, dent pour dent ». Telle est la décision prise par les jeunes apéristes de la coordination départementale de Thiès suite aux attaques à outrance de certains leaders de l'opposition contre leur responsable en chef, Macky Sall et son frère Aliou Sall cité dans le scandale du pétrole et du gaz. Les leaders, Ousmane Sonko, Thierno Alassane Sall, Aboul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo en ont tous pris pour leur grade lors de ce point de presse des apéristes de la coordination départementale. D'après le porte-parole du jour de la coordination départementale, Lamine Ngom qui n'a pas manqué de défendre Aliou Sall, frère du Président, Macky Sall, "nous demandons à ces détracteurs qui ont fini de prendre la place de la justice, de faire le même serment pour leur honneur et la manifestation de la vérité. Qu'ils osent faire le même geste qu'Aliou Sall pour édifier les Sénégalais. Et qu'ils disent aux Sénégalais qu'ils ne sont point à la solde de forces obscures dont le seul but est de déstabiliser notre pays parce que la signature des contrats pétroliers et gaziers n'est pas en leur faveur".