Thiès : La jeunesse de Bby et de la majorité présidentielle a été reçue en audience par le Président du Hcct Ousmane Tanor Dieng

Les jeunes de BBY et de la majorité présidentielle élargie, sous la houlette du coordinateur départemental Lamine Ngom, ont été reçus en audience par le président du Hcct Mr Ousmane Tanor Dieng. Cette rencontre, qui a enregistré la présence des coordinateurs des comités électoraux des communes et des représentants des mouvements de soutien de toutes les obédiences de la mouvance présidentielle, a été un moment de partage et d'échanges sur la prochaine présidentielle.

Le président Ousmane Tanor Dieng a salué la mobilisation de la jeunesse thiessoise et a incité son coordinateur à rester dans cette dynamique unitaire pour une victoire du Président Macky Sall au premier tour, au soir du 24 février 2019. En outre, il s'est félicité de l'engagement et la détermination des jeunes du département pour la vulgarisation des réalisations du candidat sortant. Il a montré sa disponibilité à accompagner cette jeunesse vaillante sur tous les plans. Prenant la parole, le coordinateur des Jeunes du département, Lamine Ngom a affirmé une fois de plus sa détermination à ne ménager aucun effort pour que cet objectif soit atteint. Il a aussi accédé à la requête du président du Hcct en promettant de travailler de manière inclusive avec l'ensemble des jeunes de quelque bord qu'ils soient.

L’assistance a donné son onction à travailler dans l'unité et la cohésion en vue de relever le défi de la participation et de la mobilisation....