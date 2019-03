Thiès : La fissure d'une unité de façade des apéristes

Lors du méga meeting de l'Alliance pour la République (APR) organisé à Thiès pendant la campagne présidentielle 2019, le Directeur Général de la poste, Pape Siré Dia avait été rayé de la liste de ceux qui devaient prendre parole face aux militants et en présence du Président Macky Sall. Qui avait expressément instruit que l'on donne la parole au Dg de la poste. "Je ne veux pas développer pour ne pas casser la dynamique unitaire en cette période de campagne", avait signalé Pape Siré Dia.

D'après le secrétaire général du cadre de concertation pour le développement de Thiès, Edouard Latouffe, "il y a des gens qui rament à contre-courant des intérêts de Thiès. Et c'est eux qui avaient demandé à ce que la Directrice de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes, Ndèye Ticket Ndiaye Diop et Pape Siré Dia soient zappés durant les prises de parole. Pape Siré Dia est combattu tout simplement pour avoir commis le crime de réduire le taux de chômage des jeunes..."