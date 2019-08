Thiès : La famille interpelle Aly Ngouille Ndiaye et l'opinion internationale pour tirer au clair l'affaire Amar Mafatim Mbaye

La récente audio qui circule dans le net où un témoin à décharge informe qu'il a assisté aux faits, avant d'affirmer que le décès d'Amar Mafatim Mbaye est le résultat d'un accident, n'est pas du goût de la famille de la victime. Les parents sont sortis, en effet, de leur réserve pour dénoncer certains agissements visant à donner des informations qui pourraient semer le trouble et le doute au sein de l'opinion. En tout état de cause, le père de la victime Mafatim Mbaye confirme la thèse du meurtre et fait appel au ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, à l'opinion nationale et internationale. Cependant, d'après un proche ami de la victime, Habib Niang, " nous avons deux témoins qui ont assisté à la scène".