Thiès : La famille de l'étudiant Ousseynou Diop plaide l'acquittement

Après s'être massivement déplacés au tribunal de Dakar afin d'assister au procès du jeune étudiant Thiessois, les membres de la famille Diop de Médina Fall et sympathisants ont manifesté leur espoir quant à la libération prochaine de Ousseynou Diop.



Joint au téléphone par le bureau de Dakaractu Thiès, le coordinateur du collectif pour la libération de Ousseynou Diop, El Hadj Khar, a déclaré que le renvoi de l'affaire au 8 janvier n'est guère un mauvais choix, mais plutôt un espoir parce qu'il permettra aux avocats de la défense de mieux s'imprégner du dossier. En sus, ils se disent soulagés de connaître la date à laquelle leur fils, frère et ami, sera attrait à la barre pour répondre aux questions liées à l'apologie du terrorisme. " Nous croisons vraiment les doigts. Toute la famille de Ousseynou Diop, notamment sa mère, Aminata Sall, pense que son fils sera libéré le 08 janvier prochain. Nous nous sommes massivement mobilisés pour rallier le tribunal de Dakar, nous comptons également faire plus lors du prochain procès".



En effet, Ousseynou Diop a été placé sous mandat de dépôt, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo. L'étudiant avait fait un commentaire sur sa page Facebook, en se réjouissant des attaques perpétrées en 2015 contre le journal hebdomadaire satirique français...