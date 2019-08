Thiès : La Sones renforce en aval son projet de Kms3...

Pour faire face aux besoins en eau, l'État du Sénégal, à travers la Sones, a élaboré le projet de construction de la troisième usine de Keur Momar Sarr (Kms3). Ledit projet va permettre la production de 200 000 mètres cubes par jour. À terme, Kms3 va permettre de renforcer le réseau d'adduction et de distribution dans les zones situées dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Ainsi, pour une meilleure opérationnalisation des différents plans d'action de Kms3, la Sones a tenu un atelier régional de lancement du programme de la mission d'information, d'éducation et de communication (Iec) pour sensibiliser entre autres les populations sur le démarrage des travaux et les désagréments tout au long de la mise en œuvre du projet.