Thiès : La Plasepri casque 250 millions FCFA pour booster le secteur privé local

Dans le cadre de sa tournée de vulgarisation du dispositif de financement de la Plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora Sénégalaise en Italie (Plasepri), le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam était à Thiès pour présider un comité de développement (Crd) afin de partager et

d'échanger avec les différents acteurs sur cette offre de service. Laquelle va permettre de booster l'économie du secteur privé local. D'après Zahra Iyane Thiam, "Il y a 47 points

de services décentralisés à Thiès (…). Nous avons mis à la disposition de ces structures une enveloppe de 250 000 000 francs Cfa pour booster l'entrepreneuriat".