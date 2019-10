Thiès : "L'éducation est la seule alternative pour faire quitter les enfants de la rue" (Jamila Diakhaté)

L'errance des enfants dans la rue, leur manque d'éducation et de soutien entre autres, ont motivé l'actrice de cinéma, Jamila Diakhaté à créer l'Association "Jamila Help". Pour cette rentrée scolaire 2019-2020, "Jamila Help" a offert cent kits scolaires à des enfants démunis de la cité du rail pour un "Ubi Tey Jang Tey". À en croire la présidente de ladite association, Jamila Diakhaté, "l'éducation est la seule alternative pour faire quitter les enfants de la rue". Et d'ajouter : "Depuis mon plus jeune âge, je ne supporte pas de voir un enfant souffrir. C'est pourquoi je les invite à se donner corps et âme dans les études afin qu'ils puissent assurer leur avenir".