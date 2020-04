Thiès : L’attitude honteuse des Polytechniciens créateurs d’un appareil respiratoire artificiel

La lutte engagée contre le coronavirus a connu une avancée fulgurante au Sénégal. Face à un déficit de matériel médical, pour prendre éventuellement en charge les cas graves de personnes infectées au Covid-19, des chercheurs Sénégalais ont pu créer un appareil respiratoire artificiel. Une création qui constitue une fierté pour le Sénégal et qui porte la signature de quatre enseignants-chercheurs Sénégalais de l'Ecole Polytechnique de Thiès (EPT).



Face à cette nouvelle qui rassure les autorités, les Sénégalais et les personnels de santé, des initiatives ont été prises par la presse locale pour mieux vulgariser cette invention, et ainsi encourager l’initiative.



L’Ecole polytechnique de Thiès contactée pour des interviews, a manifesté son désir d’accorder l’exclusivité de la présentation de ce matériel à la presse étrangère au détriment de la presse nationale. Il est apparu, en effet, que ladite direction de l’EPT est plus favorable à recevoir, en second lieu, la presse locale le mercredi 8 avril 2020 pour parler de ce projet financé par le ministère de l'Enseignement supérieur.



Ce, au lendemain de leur rencontre exclusivement réservée aux reporters des organes de presse étrangers. Cette volonté a suscité l’ire des journalistes de la Cité du Rail (Thiès).



Lesquels dénoncent vivement ce complexe notoire et cette discrimination indigne d’un établissement national. Si l'on sait que pour des problèmes de revendication, de grèves et autres activités, ces mêmes enseignants et leurs responsables syndicaux avaient toujours sollicité le soutien de cette presse locale pour se faire entendre...