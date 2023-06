Thiès : L'association des imams de l'émergence interpelle Macky pour que PrestigeThiès bénéficie des faveurs de la TNT

L'association des imams et oulémas de la cité du rail a fait face à la presse pour interpeller le Président Macky Sall sur le cas du site PrestigeThiès dont le directeur général fait des pieds et des mains pour servir sa localité. Malheureusement depuis des années, Pape Doumbia court pour être dans le bouquet TNT. Pape Doumbia, un homme social qui a toujours œuvré pour l'émergence de la cité du rail est bloqué par des tiers haut placés dans la sphère étatique malgré son engagement à appuyer le Président Macky Sall. Pour les imams et oulémas, cette situation ne peut plus durer, aussi interpellent-ils le Président Macky Sall pour que PrestigeThiès accède à la TNT...