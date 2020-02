Thiès : L'UT ouvre de nouvelles filières aux étudiants littéraires pour la promotion des sciences.

Le faible taux de bacheliers dans les filières scientifiques inquiète au plus haut niveau les enseignants du supérieur. C'est dans ce contexte qu'ils sont en conclave de deux jours à l'Auditorium de Thiès pour partager et échanger sur les voies et moyens pour une véritable promotion de la culture scientifique et technique, mais également sur l'amélioration de l'accès aux études supérieures des bacheliers en série littéraire et scientifique. Ainsi, l'Université de Thiès (Ut) a ouvert des filières qui peuvent accueillir des bacheliers littéraires. Ce, afin de les outiller aux métiers des sciences en fonction de leurs aptitudes et de leurs capacités.