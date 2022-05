Le maire de la ville, le Dr Babacar Diop a sacrifié à la traditionnelle prière des deux rakkas de l'Aïd El Fitr à la grande mosquée de Moussanté. Il en a profité pour revenir sur le sermon de l'imam Tafsir Babacar Ndiour dont l'essentiel a tourné autour de la préservation de la paix et de la stabilité du pays.



D'après le premier magistrat de la ville de Thiès, "nous avons toujours travaillé pour la paix et la sécurité. Mais, pour que perdure la paix, il faut d'abord une justice qui puisse garantir cette paix dans la transparence. À ce niveau, toute la responsabilité revient au Président Macky Sall qui doit nous aider à avoir une justice et des institutions qui assurent cette paix et cette stabilité sociale".



S'agissant de la crise malienne, le Dr Babacar Diop, qui invite le Président Macky Sall à raffermir ses liens avec le Mali, est d'avis que "les relations entre ces deux pays sont séculaires".



Par conséquent, dira-t-il, le Sénégal doit apporter plus de soutien et solidarité à ce pays frère. Cependant, il a prié pour tous les citoyens, mais surtout pour que la cité du rail soit un sanctuaire de paix et de prospérité.