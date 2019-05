Thiès / Kawsara extension : Seule et victime de plusieurs vols, Rama Wane se lâche...

En plus des agressions, viols et meurtres faits aux femmes, ces dernières sont aussi victimes de vol. Rama Wane en est une. Seconde femme, son mari est un homme qui passe le plus clair de son temps à la capitale Dakar. Seule avec ses enfants au quartier Kawsara extension, des malfrats ont plusieurs fois ciblé sa maison qu'ils dévaliseront. Hier, des voleurs sont encore descendus chez elle avant d'emporter avec eux 7 moutons estimés à un total à 700 000 Fcfa. Meurtrie, et se sentant faible, Rama Wane lance un cri de détresse...