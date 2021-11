À l'instar des autres régions, le commandement de la zone militaire 7 de la cité du rail a célébré la journée des forces armées sous le thème : "Forces armées et résilience nationale". Après une prise d'armes suivie d'un dépôt de gerbe ensuite d'un défilé à pied, il s'en est suivi une exposition sur l'esplanade avec six stands de la gendarmerie nationale, armées de terre et air, des écoles de l'armée et du groupement d'incendie et de secours N⁰2.



Le gouverneur de région Mouhamadou Moustapha Ndao s'est félicité de la bonne organisation de l'événement. Il a également magnifié le rôle tant joué par les forces armées pour la stabilité du pays. D'après Mouhamadou Moustapha Ndao "durant toute l'année, les forces armées ont toujours répondu présent à nos côtés dans toutes les épreuves".