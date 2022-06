Dans le cadre de la journée nationale de nettoiement "Cleanig Day", organisée au quartier Diakhao de la cité du rail, le président du mouvement "Thiès Ca Kanam", Pape Doumbia, s'est rendu dans ledit quartier pour soutenir cette action de sensibilisation des populations à l'hygiène publique, également pour la préservation de l'environnement. Il a contribué moralement et humainement à la réussite de cette journée nationale de nettoiement qu'il a eu à organiser dans la zone Nord.



À rappeler que récemment, Pape Doumbia, le PDG du groupe "Prestige Thiès" qui a remis 3.000 parrainages au leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, s'est engagé à soutenir la coalition BBY pour une majorité confortable à l’Assemblée nationale.



En effet, cet acte entre, selon lui, dans le cadre de son engagement à intensifier son accompagnement en terme de formation pour les jeunes et de financement aux femmes pour l'émergence de la cité du rail.

Il promeut "la refondation des valeurs" et compte à son actif plus de 200 employés dans ses entreprises. Cette journée s'est déroulée en présence de l'adjoint au gouverneur, du sous-préfet de Thiès-Nord, Abdoul Sy et du maire, Birame Soulèye Diop.