Thiès : "J'appelle à l'unité et la fédération des forces parce que ces prochaines joutes électorales sont d'une importance capitale" (Abdoulaye Dièye)

Dans le cadre de sa tournée de massification des forces vives de l'Alliance pour la République (Apr) et de la coalition Benno Bokk Yaakar (Bby) à Thiès, le ministre de l'économie numérique et des Télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop a rendu une visite de courtoisie au leader du mouvement "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye. D'Après Ndèye Tické Ndiaye Diop " ma mission, c'est de travailler pour l'unité au sein du Parti et de la coalition Bby. Je dois aller vers les gens comme l'a toujours prescrit le Président Macky Sall". Embouchant la même trompette, le leader de "Siggi Jotna" a remercié Ndèye Tické Ndiaye Diop d'avoir entamé le maillage des forces de la coalition Bby. Non sans souligner : "j'appelle à l'unité et la fédération des forces parce que ces prochaines joutes électorales sont d'une importance capitale pour l'Apr et la coalition Bby".