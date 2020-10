« Maintenir les acquis et essayer d'améliorer en apportant une petite touche ». C'est d'emblée l'objectif du Colonel Boubacar Koïta, nouveau commandant de la Zone 7 de Thiès.



La cérémonie de prise de commandement s'est déroulée à la Base aérienne de Thiès en présence du Chef d'État-major général des Armées (Cemga), le général Birane Diop, du maire de ville Talla Sylla et de plusieurs autorités civiles et militaires.



Déclinant sa feuille de route, le Colonel Boubacar Koïta a magnifié le parcours de ses prédécesseurs avant de rappeler que « la Zone militaire 7 est une zone très particulière et sensible à bien des égards de par sa position, la qualité des formations qui y sont dispensées, mais aussi parce que c'est un verrou vers les autres régions en quittant Dakar ».



« Je compte appliquer les orientations prioritaires du Cemga afin de renforcer le lien Armée-nation en étant, à l'écoute des populations et en essayant de satisfaire dans la mesure du possible les besoins des populations », a encore laissé entendre le Colonel Boubacar Koïta, qui ajoute : « Thiès, c'est la vitrine des armées car étant le lieu de préparation de toutes les forces. C'est une zone très importante et nous allons tout faire pour mériter la confiance de notre commandement ».