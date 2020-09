Thiès / Inondations : Aly Ngouille Ndiaye promet de donner réponse par des actes.

À cause des dégâts causés par les fortes pluies de ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a procédé à une tournée au niveau des points critiques, mais aussi des différents dalots de la cité du rail pour cerner le noeud gordien du problème. Une visite écourtée par la pluie et lors de laquelle, le ministre de l'intérieur était accompagné du gouverneur de région, Mouhamadou Moustapha Ndao, du maire de ville, Talla Sylla et de l'honorable député, Abdou Mbow. Après constat, le ministre de l'intérieur compte, dans la mesure du possible, dispatcher les tâches en mettant, dans le cadre du plan de lutte contre les inondations, une partie dans le plan Orsec et les autres points critiques dans le programme décennal de gestion des inondations.