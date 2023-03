Thiès : Idrissa Seck alloue une subvention de 12 millions FCFA à l'Association de la pesse locale (APL)

C'est une enveloppe de 12 millions de FCFA que le leader du parti Rewmi et président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Idrissa Seck s'est engagé à payer en faveur des journalistes de Thiès qui l'avaient sollicité dans le cadre de la formation des confrères et consoeurs de l'association de la Presse locale (APL).



Ainsi, le président du CESE a procédé à un premier virement d'un montant de 7 millions 90 mille FCFA dans le compte bancaire de l'Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (ISEG) depuis quelques jours.