Thiès : Ibrahima Diouf en phase avec la décision du Président Macky Sall salue l'engagement de Ndèye Tické Ndiaye Diop.

Le responsable apériste Ibrahima Diouf s’en félicite et appelle à des comportements plus responsables. En effet,

même s’il se dit en phase avec la décision du Chef de l’Etat de reporter la reprise des cours à une date ultérieure, le jeune responsable de l’Apr à Thiès, Ibrahima Diouf, n’a pas manqué d'appeler la population à faire preuve de plus civisme et à adopter des comportements responsables. Car, selon lui, la reprise aurait pu être effective si les enseignants, au moment de leur rassemblement pour le départ vers leur lieu de service avaient respecté les mesures barrières. En tant qu’enseignants tous s’attendaient à ce qu’ils posent des actes exemplaires. Au-delà, le jeune responsable de l’Apr s’est félicité des actes posés par le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop. Laquelle, dit-il, n’a ménagé aucun effort pour doter les établissements scolaires de la ville en matériel de protection afin de permettre aux élèves et aux enseignants de reprendre les enseignements-apprentissages en toute sécurité.