Thiès : Habib Niang valide son entrée dans l'APR après sa rencontre avec le Président Macky Sall.

"Chers amis, sympathisants et militants du mouvement "And Suxali Sénégal ak Habib Niang", je vous annonce que ce vendredi 20 Novembre 2020 , j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par le Président de la République Macky Sall", renseigne le communiqué dudit mouvement.



De l'avis du leader de "And Suxxali Senegal Ak Habib Niang" qui s'active sur l'étendue du territoire national, contrairement à beaucoup de mouvement à Thiès, "le Président Macky Sall nous a fait état de toute sa satisfaction par rapport au travail que notre mouvement abat journellement aux côtés de nos concitoyens pour renforcer l'élan de sa politique d'amélioration qualitative et des conditions de vie des populations", lit-on.



Mieux, indique-t-il, "il nous a encouragés à persévérer dans cette perspective d'une citoyenneté agissante sans faille teintée d'un grand esprit de solidarité et de partage avec les populations. Pour lui, c'est à cause "du dynamisme de notre mouvement, ses œuvres désintéressées et son soutien politique à l'endroit de sa politique qui brillent de mille feux et retentissent d'éclats scintillants".



C'est pourquoi, explique le communiqué, le Président de la République Monsieur Macky Sall, nous a fait la demande solennelle de rallier son parti Alliance Pour la République (APR)".



À ce titre, dira Habib Niang, "au nom de notre mouvement, j'ai accepté gracieusement cette main tendue par notre référence en politique et voudrais en tenir informée, l'opinion publique nationale et internationale, mais également tous les militants amis et sympathisants de notre mouvement".