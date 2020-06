Thiès : Habib Niang salue la décision du Président Macky Sall de reporter la reprise à une date ultérieure.

Suite au report de la reprise partielle des cours, le président du mouvement « And Suxxali Sénégal akk Habib Niang » qui avait décidé d'offrir 6000 masques et du matériel scolaire pour accompagner les écoles de la zone-Nord dans la lutte contre la pandémie au coronavirus, s'accorde avec cette décision du Président Macky Sall qui va dans le sens de protéger les enfants et les enseignants.



En effet, cette décision fait suite aux cas positifs détectés chez des professeurs à Ziguinchor. C'est ainsi que « sur ordre du Président Macky Sall, le ministère de l'éducation nationale a décidé de la suspension de cette dite reprise des cours jusqu'à une date ultérieure ».

Aussi, le président de « And Suxxali Sénégal akk Habib Niang » s'est fendu d'un communiqué pour annoncer le renvoi de la visite qu'il avait prévue ce 2 juin dans des écoles de la cité du rail, mais aussi s'excuser auprès du corps enseignant. « C'est une sage décision que le Président Macky Sall a prise. Cela témoigne de toute l'attention, mais aussi de la

compassion qu'il porte aux jeunes de ce pays », lit-on dans le communiqué.



Pour Habib Niang, le Président de la République a posé beaucoup d'actes dans ce contexte de la covid-19. « C'est le lieu pour moi d'encourager son Excellence, le Président Macky Sall qui ne ménage aucun effort pour aider son peuple », soutient-il.



À l'en croire, « les populations doivent respecter davantage les mesures barrières. Il n'y a pas encore de vaccin contre la covid-19. Nous souhaitons qu'on en découvre le plus rapidement possible pour sauver des gens, mais également pour que les populations puissent retrouver leurs activités économiques ».