Thiès : Habib Niang offre une ligne de crédit revolving sans intérêt de 10 millions Fcfa aux femmes de "And Suxxali Sénégal"

Malgré le report des élections locales et contrairement aux nombreux hommes politiques de la cité du rail, le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal, Habib Niang, qui a en ligne de mire la mairie de zone Nord, continue de s'activer dans l'arène politique thiessoise. En effet, il vient d'octroyer à ses 122 groupements de femmes des lignes de crédit revolving et sans intérêt afin de les appuyer dans leurs activités génératrices de revenus. La présidente des femmes du mouvement ''And Suxxali Sénégal", Seynabou Dieng, en a profité pour inviter les femmes des 19 quartiers de la zone Nord à respecter leur contrat avec leur mentor. "Notre leader Habib Niang s'active beaucoup dans le social. Aujourd'hui, ce sont des crédits revolving sans intérêt qu'il vient de donner. Notre rôle c'est de tout faire lors des prochaines élections locales pour mettre entre les mains de notre leader la mairie de Thiès-Nord", a-t-elle précisé.