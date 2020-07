Thiès : Habib Niang offre à un élève de CM2 victime d’une agression, une carte de santé Transvie qui prend en charge tous les frais médicaux et le séjour hospitalier.

Le président du mouvement "And Suxxali Sénégal" (Mass), Habib Niang accompagné d'une forte délégation s'est rendu au domicile de Pape Malick Sow à Diassap, l'élève en classe de Cm2 qui s'est fait agresser par un malade mental. Les faits se sont déroulés alors que l'élève âgé de 12 ans se rendait à l'école Keur Modou Ndiaye.



L'adolescent restera dix jours dans le coma pour avoir reçu un coup de pioche sur la tête qui lui a causé un traumatisme crânien.



Le leader de "And Suxxali Sénégal Akk Habib Niang" a fait le déplacement depuis Dakar pour se rendre au chevet du jeune élève qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain. Devant la famille, les notables et imams du village de la victime qui nourrissaient beaucoup de compassion pour ce sauveur qu'ils ne connaissaient que de vue auparavant, Habib Niang a pris connaissance des circonstances de la tragédie.



Très affecté par ce malheureux incident, il a exprimé toute sa compassion à la famille à qui, il a apporté un soutien financier et moral en plus d'une carte de mutuelle de santé Transvie qui prend en charge tous les frais médicaux ainsi que le séjour hospitalier du petit garçon.



Au terme de sa visite à Diassap auprès de la famille de la victime, le président du Mass s'est rendu à l'hôpital Saint-Jean de Dieu pour rencontrer le jeune Pape Malick Sow (12 ans) dont l'état de santé commence à se rétablir petit à petit de l'avis des médecins. Le leader de "And Suxali Sénégal" en a également profité pour interpeller les autorités locales et sanitaires pour une meilleure prise en charge des malades mentaux errants afin qu'une telle situation ne se répète plus à l'avenir.