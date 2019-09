Thiès : Habib Niang offre 2 tonnes de ciment pour la réfection du pan de mur du cimetière de "Gouye Tékhé" (quartier Médina Fall) qui s’était écroulé

La pluie diluvienne du jeudi a causé beaucoup de dégâts à Thiès. Au quartier Médina Fall, un pan de mur du cimetière "Gouye Thékhé" s'est écroulé à cause des fortes précipitations, mettant à nu le repos des âmes qui habitent les lieux. Aussitôt informé par une de ses militantes, le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal’' et candidat à la mairie de Thiès-Nord, Habib Niang, qui s'active dans le social, est allé au chevet des riverains pour apporter une contribution de deux tonnes de ciment pour la réfection du mur.