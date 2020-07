Thiès : Habib Niang galvanise ses 250 groupements de femmes et réitère son engagement auprès du Président Macky Sall.

Pour un bon management du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang a organisé une rencontre de partage et d’échanges avec ses 250 groupements de femmes. Tour à tour, les femmes de "And Suxxali Sénégal Akk Habib Niang" se sont prononcées sur leur compagnonnage avec le leader, mais également leurs ambitions de le porter à la tête de la mairie de Thiès-Nord.

Leurs témoignages sont unanimes quant à l'engagement de Habib Niang auprès du Président Macky Sall. Pour ces femmes, le leader Habib Niang et allié du Président Macky Sall est accessible et ne ménage aucun effort pour venir en aide aux populations toutes couches confondues. À les en croire, dans le domaine de l'éducation, de la santé, des financements des femmes, le leader de "And Suxxali Sénégal " ne lésine pas sur les moyens pour apporter son soutien sans faille aux populations de Thiès. La dernière en date, c'est la prise en charge médicale d'un élève (12 ans) victime d'agression qui lui avait causé un traumatisme crânien.

Dans le cadre de ses activités, rappelle la coordonnatrice des femmes, leurs activités de financements des femmes vont bientôt redémarrer. À l'approche de la Tabaski, Habib Niang compte distribuer des tonnes d'oignons et de pommes de terre pour appuyer ses militants et sympathisants. Prenant la parole, Habib Niang a exhorté ces dernières à travailler dans la solidarité pour mieux affronter les échéances à venir.

Dans ce contexte de lutte contre la covid-19 avec l'augmentation des cas communautaires depuis la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, Habib Niang s'est beaucoup appesanti sur l'engagement communautaire pour gagner la bataille contre la maladie qui tue. Il a ainsi appelé ses femmes au respect des mesures barrières et à faire preuve de beaucoup plus de prudence.