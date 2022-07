Conscient de l'engagement de Habib Niang auprès du Président Macky Sall, de ses investissements dans le social et de son attention particulière pour le mieux être des populations surtout envers la jeunesse, le mouvement "Sénégal d'abord" vient de déposer ses baluchons au sein de l'Alliance pour la République (APR).



En effet, cette initiative a été rendue possible avec le concours de Habib Niang, responsable apériste dans la zone-Nord. Alioune Sankharé, membre du mouvement "Sénégal d'abord" a déploré les récentes sorties de l'opposition, plus précisément de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) visant à organiser des marches sans l'autorisation de l'autorité.



Le président dudit mouvement, Baba Sankharé est quant à lui revenu sur ce qui les a poussé à rejoindre le camp de la mouvance présidentielle. "Après avis favorable des militants et responsables, notre mouvement a décidé de se fondre dans les rangs de l'APR, derrière Habib Niang", renseigne-t-il.



Baba Sankharé a également réitéré la ferme volonté pour lui et ses partisans de travailler pour la réussite de tous leurs projets.