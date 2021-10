Thiès : Habib Niang distribue plus de 15.000 kits scolaires aux élèves de la commune de zone nord.

Aussi, les militants de Habib Niang se disent rassurés de leur leader qu'ils ont déjà investi il y a juste un mois. Selon eux, son bilan n'est plus à démontrer et qu'ils n'attendent que le 23 janvier 2022 pour porter Habib Niang à la tête de la mairie de Thiès-Nord.

C'est dans un stadium de Thialy bondé de monde que le responsable apériste Habib Niang a distribué plus de 15 kits scolaires aux apprenants de ses militants et sympathisants de la zone Nord. En effet, comme chaque année, le responsable Apr dans la zone nord, procède à la distribution de fournitures scolaires aux élèves de ladite commune.Cette année, cette rencontre a coïncidé avec la remise de parchemins de fin de formation en informatique à 20 jeunes. L'éducation et la formation constituent une priorité dans son programme, c'est la raison pour laquelle il a initié un projet dénommé "de l'élémentaire à l'université".Profitant de ce moment, Habib Niang a rappelé que la politique est un engagement citoyen d'abord. "Je suis entré dans le champ politique dans l'unique but de pouvoir aider mes prochains. Je ne dénigre personne, je n'insulte personne aussi", a-t-il lancé. Avant de rappeler que le choix ultime revient au Président Macky Sall, car il est informé de tout ce qui se passe sur le terrain.La chargée de communication et la responsable des femmes, Yaye Astou Fall et Seynabou Dieng ont respectivement rappelé les réalisations de leur leader sur la formation des femmes, les aides destinées aux étudiants thiessois des 5 universités, les distributions de kits sanitaires, entre autres.