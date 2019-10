Thiès : Habib Niang distingué ambassadeur de la Paix par Gppi, offre 5000 kits scolaires composés de 25 000 cahiers et 10 000 stylos à son nouveau réseau de femmes

Le leader du mouvement "And suxxali Sénégal", Habib Niang, a été distingué ambassadeur de la paix par la structure américaine Global prosperty peace and initiative (Gppi). En effet, cette distinction est le fruit des nombreuses actions sociales que Habib Niang pose pour aider les populations aussi et surtout pour le développement de son terroir. Fidèle à sa dynamique d'actions, Habib Niang a profité de cette cérémonie pour offrir cinq mille kits scolaires composés de vingt cinq mille cahiers et dix mille stylos au réseau des femmes de "And Suxxali Sénégal" qu'il vient de lancer.