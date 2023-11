Thiès : Habib Niang déclare son retour dans le BBY et met les bouchées doubles en annonçant, une série de formations et un financement de 500 millions FCFA pour les femmes et la jeunesse

Après avoir quitté la coalition BBY pour d'autres horizons, le leader de "And Suxxali Sénégal" a organisé un grand meeting au Stadium Thially pour marquer son retour dans la coalition mère. Le responsable Apériste à Thiès, le Dr Pape Amadou Ndiaye, accompagné d'une forte délégation, a fait le déplacement. Il a tenu à rappeler que Habib Niang occupe un grand rôle dans la cité du rail pour cette prochaine échéance de 2024. "Nous avons besoin d'hommes responsables, courageux et engagés comme Habib Niang. Et seule l'union de toutes les forces vives de la mouvance présidentielle et le travail sur le terrain vont nous donner la victoire qui nous permettra de mettre en place une république des solutions qui va répondre à toutes les préoccupations des populations avec le candidat de BBY, Amadou Bâ", dira le Dr Pape Amadou Ndiaye. Prenant la parole, Habib Niang président du mouvement "And Suxxali Sénégal"/ BBY, dira : "Nombreux sont nos concitoyens qui vont se poser la question de savoir pourquoi ce choix, après avoir quitté BBY et manifesté mon soutien à un autre candidat. Vous avez certes tous les droits de vous poser cette question, à laquelle j'apporte une réponse simple. Je retourne à la maison, parce que depuis l'annonce de mon départ, j'ai reçu énormément d'appels de personnalités politiques, mais également d'autorités religieuses qui m'ont demandé de ne pas abandonner la coalition BBY et son candidat", déclare-t-il. Et d'ajouter : "Après discussion avec le candidat de BBY Amadou Bâ, lui et moi, avons entamé un nouveau départ pour sortir vainqueur au premier tour de la présidentielle de février 2024". Récemment nommé Conseiller spécial du Premier ministre, le responsable de la mouvance présidentielle dans la zone Nord, Habib Niang compte offrir des séries de formations aux jeunes et aux femmes de Thiès en plus d'un financement de 500 millions FCFA. D'après lui, "si notre candidat Amadou Bâ est élu, il n'y aura plus de chômage au Sénégal". Cependant, il a tenu à exhorter, tous les militants, sympathisants et responsables de BBY à continuer le travail de terrain pour collecter le maximum de parrainages pour assurer la victoire au candidat de BBY.