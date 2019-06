Thiès / Habib Niang : « Dans l'intérêt supérieur de la nation, j'appelle toutes les forces vives à s'impliquer dans l'apaisement du climat social »

"J'appelle la population, les leaders d'opinion, les chefs religieux à s'impliquer dans l'apaisement du climat social". Cet appel est du président du mouvement "And suxxali Sénégal", Habib Niang qui, dans un communiqué qui nous est parvenu, a passé en revue l'actualité au Sénégal marquée par le dialogue initié par le Chef de l'Etat, Macky Sall et le reportage de la chaîne anglaise BBC incriminant son frère Aliou Sall.

À en croire le président de " And Suxxali Sénégal", " nous sommes à un tournant de l'histoire de notre pays et nous ne devons pas faillir à l'attente de notre population".

Et, dans l'intérêt supérieur de la nation, signale-t-il, nous invitons l'opposition, la société civile et toutes les forces vives de la nation à répondre à l'appel au dialogue du Chef de l'État. À ce titre, Habib Niang encourage le Président Macky Sall à poursuivre ses efforts pour un dialogue inclusif suivant les termes de référence.

Sur un autre registre, lit-on, dans le communiqué, le président de "And Suxxali Sénégal" manifeste tout son soutien à Aliou Sall. Qui, rapporte le communiqué, fait l'objet d'attaques venant de tout bord : " Depuis la diffusion par la BBC d’un reportage incriminant Aliou Sall dans la cession de blocs pétroliers à BP par Timis Corporation, le maire de Guédiawaye fait l’objet d’attaques de la part d’acteurs politiques et de la société civile".

Habib Niang qualifie ainsi, ces attaques d'acharnement politique et indique : " Nous manifestons notre soutien et notre solidarité à monsieur Aliou Sall , face à ce que nous qualifions d’acharnement politique". Et Habib Niang de conclure pour dire que "le procureur s'est saisi de l'affaire. Alors, laissons la justice faire son travail, car la vérité éclatera au grand jour".