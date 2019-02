Thiès / Graves accusations de Toussaint Manga : " Macky Sall et le Conseil Constitutionnel ont décidé de truquer les élections pour déclarer des résultats en disant qu'il a gagné au premier tour…"

À Thiès, les jeunes de l'opposition ont organisé une marche pacifique dans les rues de la capitale du Rail pour dire non à un éventuel " tripatouillage des élections de 2019."



Arborant des brassards rouges et des pancartes, ils ont aussi invité le pouvoir à organiser des élections libres et transparentes pour l'intérêt de la démocratie sénégalaise.



Prenant part à cette marche, Toussaint Manga a demandé aux jeunes de multiplier les manifestations sur le territoire national. Avant de pointer du doigt le Conseil Constitutionnel et le candidat sortant : " Macky Sall et le Conseil Constitutionnel ont décidé de truquer les élections pour déclarer des résultats en disant qu'il a gagné au premier tour…"