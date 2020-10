Thiès : Grave accident entre un bus et un camion frigorifique, plusieurs morts dénombrés...

Les morts se comptent. A peine arrivée sur les lieux, on aperçoit le cadavre d'un homme pendant sur une des chaises du bus fendu en deux, pour dire la rareté de la violence de l'accident qui vient de produire à l'entrée de Thiès.



Des corps séparés de leur tête, des bras découpés. Selon une sources, des frères qui étaient dans le bus ont péri dans cet accident. Le drame est survenu vers les coups de 2 heures du matin. A partir de la station EDK à la sortie de Thiès, un montage de policiers empêche les véhicules de continuer leur trajet menant sur Dakar.

Presque 7 véhicules des sapeurs-pompiers sont sur les lieux et un important dispositif sécuritaire de forces de l'ordre. La gendarmerie et des limiers ont été mobilisés.



Pour l'heure aucun bilan n’est annoncé. Selon, notre source, le camion frigorifique qui transportait du poisson, a essayé de doubler en troisième position. C'est là que l'irréparable s'est produit puisqu'il a frôlé en pleine course folle le bus qui aurait essayé de l'éviter. Les deux véhicules terminent leur course dans le décor occasionnant, ainsi, la vie de beaucoup d'innocents;



Les corps sans vie et les blessés sont en train d'être transportés à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.

Nous y reviendrons...