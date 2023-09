Thiès / Gamou 2023 : 2,700 tonnes de produits impropres à la consommation saisies (le directeur du service régional du commerce, Khadim Ndiaye)

Dans le cadre de ses opérations pendant la célébration du Maliwd, le service du commerce a fait d'importantes interventions pour le bon fonctionnement du marché.

À Tivaouane, les problèmes de pénurie dans le marché ont été très vite réglés. Les équipes du service régional du commerce se sont, d'après le directeur général Khadim Ndiaye, mobilisés avec des moyens logistiques conséquents pour une bonne régulation de certains produits. "Personne ne dira qu'il y a rupture de pomme de terre, d'oignon, de sucre et de gaz. Rien qu'hier nous avons reçu 4.000 bonbonnes de gaz de 6 kilogrammes. Aujourd'hui, 300 tonnes d'oignon sont sur le marché de Tivaouane. C'est ce même travail qui a été abattu sur l'huile, le sucre et les autres produits de consommation. Le prix de l'huile qui était à 21.500 FCFA coûte 17.500 FCFA. Le prix du sac de pomme de terre qui était à 15.000 FCFA est vendu aujourd'hui à 13 750 FCFA. Le sac d'oignon qui était vendu à 25.000 FCFA est 16. 500 FCFA", a fait remarquer Khadim Ndiaye. Qui dira que "dans le cadre de notre mission de régulation par les stocks et les prix, on peut dire que le marché est bien approvisionné".